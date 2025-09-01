La Côte d’Ivoire se fixe l’objectif d’éliminer les déchets plastiques d’ici 2030

Le 27 août 2025 à Jacqueville, le gouvernement ivoirien a officialisé sa stratégie nationale contre le plastique. En ciblant la pollution et en affirmant son engagement pour la planète, la Côte d’Ivoire place le plastique au cœur de son agenda politique.

Une décision politique au nom de l’avenir et de l’environnement

La déclaration du ministre de l’Environnement, Assahoré Konan Jacques, a donné le ton d’un projet qui se veut autant symbolique que pratique : « Ce que nous validons aujourd’hui est une promesse à nos enfants, nos communautés et à toute la planète », a-t-il affirmé selon l’AIP le 27 août 2025.

Ce plan s’appuie sur une gouvernance environnementale renforcée, un cadre réglementaire consolidé et un plan d’action ambitieux. Selon Lavenir.ci, la stratégie couvre la gestion responsable des déchets, l’économie circulaire, la coopération internationale et l’investissement dans l’éducation et la recherche. Elle prévoit également une vaste campagne de sensibilisation de la population. L’approche choisie démontre que la lutte contre le plastique dépasse la seule dimension environnementale pour devenir un pilier de la société et de l’économie ivoiriennes.

Le plastique, fléau silencieux et menace pour l’Afrique

Le ministre a rappelé que « la pollution plastique est devenu un fléau silencieux et redoutable. Chaque minute, l’équivalent d’un camion de déchets plastiques est déversé dans les océans et les conséquences sont dramatiques », selon Fraternité Matin.

En Côte d’Ivoire, les chiffres sont tout aussi inquiétants. Chaque année, environ 200 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans l’océan via la lagune Ébrié, selon AIP. Le pays se trouve parmi les zones critiques où la pollution plastique menace directement la biodiversité, la pêche artisanale et la qualité de vie des populations côtières.

Une filière plastique lourde mais incontournable pour l’économie

Si la pollution représente un danger, la filière plastique reste en même temps un secteur clé de l’économie nationale. Selon AIP, la Côte d’Ivoire importe 457 000 tonnes de plastique par an, en rejette 200 000 tonnes dans l’environnement et en exporte environ 82 000 tonnes. Cette industrie génère près de 200 000 emplois directs, soit environ 2 % du produit intérieur brut.

Ce poids économique complique toute interdiction brutale. Il s’agit donc pour l’État d’équilibrer impératif écologique et stabilité sociale. La transition doit protéger les travailleurs tout en réduisant l’impact du plastique. Dans cette optique, l’économie circulaire est appelée à jouer un rôle majeur, en stimulant de nouvelles filières de recyclage, en incitant à l’innovation technologique et en créant des alternatives au plastique jetable.

La pédagogie occupe une place essentielle dans le plan. Les autorités veulent sensibiliser la jeunesse et les communautés locales aux dangers du plastique, tout en valorisant les initiatives citoyennes. La recherche et l’éducation doivent contribuer à l’émergence de solutions locales adaptées, en tenant compte des réalités culturelles et économiques.