Jeter vos pots de yaourt avec les boîtes de conserve ? Cette erreur qui ruine le recyclage

Le tri des déchets est devenu une étape incontournable pour protéger l’environnement, mais pour le consommateur moyen ce n’est pas toujours évident. Choisir la bonne poubelle pour chaque déchet, surtout pour les emballages, prête souvent à confusion et conduit à des erreurs. Beaucoup de gens hésitent notamment pour les pots de yaourt, les opercules qui les recouvrent (feuille en aluminium qui couvre parfois le pot) ou encore les boîtes de conserve. On vous propose de creuser un peu le sujet pour mieux comprendre les enjeux et les bonnes pratiques.

Le casse-tête du bac jaune

Le bac jaune sert à recueillir les emballages en plastique, en carton et le papier. Il prête souvent à confusion : selon l’Ademe, environ 10 % des déchets trouvés dans ce bac n’ont pas leur place. Une évolution récente clarifie une chose : les pots de yaourt peuvent maintenant y être jetés, sans nécessité de rinçage. Par contre, il ne faut pas y laisser l’opercule en aluminium, et il vaut mieux éviter de les mettre à l’intérieur de boîtes de conserve pour maximiser l’espace.

D’après Presse Citron, les mauvaises pratiques responsables comme mélanger plastique, métal et carton alourdissent le travail des centres de tri. Chaque matière a sa filière de recyclage ; quand elles se mélangent, le processus est contaminé, les coûts montent et la qualité des matériaux recyclés baisse. Les centres de tri, comme celui de Bourges géré par le syndicat Tri INC, doivent alors recourir à des dispositifs de tri mécaniques compliqués. Les lecteurs optiques se retrouvent face à des difficultés supplémentaires quand les matériaux sont mal triés.

Qui fait quoi pour mieux valoriser les déchets

Plusieurs acteurs jouent un rôle important dans la gestion et la valorisation des déchets, et le tri sélectif est essentiel pour une valorisation efficace. L’Ademe fournit des statistiques utiles, tandis que Citéo accompagne les collectivités dans la valorisation des déchets. Fabrice Berger, président du syndicat Tri INC, signale parfois des anomalies en centre de tri : on y retrouve par exemple des pneus ou des barres de fer dans le bac jaune, ce qui provoque des dégâts sérieux aux installations.

Pour sensibiliser le public, Citéo diffuse le slogan : « Trier, c’est bien ; en séparant, c’est mieux ». Ce message vise à encourager la séparation des matériaux pour garantir une meilleure valorisation et un recyclage plus efficace. Les recommandations pratiques aux consommateurs incluent le dépôt des pots de yaourt dans le bac jaune, sans rinçage préalable, à condition que les opercules soient séparés.