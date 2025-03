Ils offrent 100 000 € pour que vous veniez vivre dans leur village

La province italienne de Trente, située dans le nord de l’Italie, vient de lancer un projet ambitieux pour freiner le dépeuplement de ses villages. L’idée, c’est de ranimer les communautés locales et de favoriser la solidarité territoriale dans une région qui regroupe plus d’un demi-million d’habitants. Ce dispositif a une grande importance, surtout dans des endroits où fermer écoles et commerces est devenu presque habituel, mettant en péril l’identité culturelle et la vie économique de ces lieux.

Un coup de pouce financier intéressant

Pour donner un coup de boost à la remise en état des maisons désertées, la province propose une aide financière alléchante de 100 000 euros. L’aide se divise en deux parties : 20 000 euros pour acheter le bien et 80 000 euros pour le rénover. Pour être clair, les bénéficiaires doivent s’engager à vivre dans la maison pendant au moins dix ans ou à la louer sur le long terme. En cas de non-respect de ces conditions, il faudra rembourser l’intégralité de l’aide.

Cette mesure vise à redonner vie au patrimoine bâti et à attirer de nouveaux habitants qui apporteront un vent de renouveau sur le plan social et économique dans ces villages en difficulté.

Qui peut tenter sa chance et quelles communes concernées

Le programme est ouvert aux Italiens vivant hors du Trentin, y compris aux expatriés italiens. Par contre, il exclut les personnes de moins de 45 ans qui résident déjà dans la région du Trentin. Les futurs acquéreurs peuvent, quant à eux, acheter jusqu’à trois propriétés dans le cadre du dispositif.

Actuellement, 33 communes sur les 217 que compte la province de Trente sont visées, car ces localités enregistrent un nombre toujours plus important de maisons inoccupées par rapport aux logements habités. La liste définitive des communes concernées sera arrêtée en avril prochain.

Un cadre légal et financier bien ficelé

Ce programme s’inscrit dans la loi budgétaire prévue pour 2024 et bénéficie d’un fonds spécifique de 30 millions d’euros. Cet argent est destiné à soutenir financièrement et socialement les villages de moins de 5 000 habitants qui rencontrent de sérieuses difficultés. Maurizio Fugatti, président de Trente, rappelle que « l’objectif est de revitaliser les communautés locales et de promouvoir la cohésion territoriale ».

À la différence de certaines initiatives dans le sud de l’Italie – où des logements sont parfois proposés pour un dollar symbolique afin d’attirer les acheteurs – la province de Trente mise sur la rénovation des habitations existantes pour redonner un coup de fouet à son économie locale.