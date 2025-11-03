GreenTech Forum : deux jours pour comprendre et agir sur le numérique responsable

Le GreenTech Forum s’apprête à ouvrir ses portes les 4 et 5 novembre 2025 au Palais des Congrès, à Paris. Avec près de 2.500 participants attendus, l’événement se positionne comme le rendez-vous incontournable du numérique responsable et de la sobriété numérique, où décideurs publics et privés viendront partager leurs stratégies pour accélérer la décarbonation et une meilleure économie des ressources.

Un forum pour faire passer le numérique responsable à l’opérationnel

Deux jours durant, le GreenTech Forum rassemblera à Paris une communauté d’experts, d’entreprises, d’associations et d’acteurs publics décidés à faire du numérique responsable une réalité concrète. Organisé par Formule Magique, ce rendez-vous fédère les grands acteurs de la sobriété numérique, de l’écoconception et de la circularité des équipements. L’objectif, selon les organisateurs, est de « passer des principes aux preuves opérables » afin de rendre mesurables les impacts et les progrès du secteur. GTF 2025 met l’accent sur le passage à l’opérationnel : « des indicateurs actionnables et des retours d’expérience pour mesurer, réduire et piloter l’empreinte du numérique — en particulier celle de l’IA », résume la commissaire générale, Aube Jeanbart.

Le programme compte près de 70 sessions et 200 intervenants, confirmant la volonté d’embrasser l’ensemble des enjeux de la transition numérique durable : réduction des émissions liées aux infrastructures, développement de formations adaptées, inclusion et gouvernance des données.

Des thématiques au cœur des transitions environnementales et sociales

Le GreenTech Forum 2025 s’articule autour de six grandes thématiques : l’empreinte et l’éco-conception, le cloud et l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’éthique et l’inclusion, la formation, et la contribution des territoires à la transition écologique. Ces axes permettent d’aborder aussi bien la décarbonation des services numériques que la gestion raisonnée des ressources naturelles, notamment l’eau et l’énergie.

La plénière inaugurale, prévue le 4 novembre 2025 à 9h30, donnera le ton : Barbara Pompili, ambassadrice déléguée à l’Environnement, François Gemenne, co-auteur du 6ᵉ rapport du GIEC, Ophélie Coelho, chercheuse et autrice de Géopolitique du numérique, et Christian Cor, administrateur de Numeum, échangeront autour d’une question centrale : comment conjuguer ambition environnementale et compétitivité européenne ? Selon l’organisation, cette session explorera les arbitrages entre énergie, eau, réglementation et trajectoires industrielles.

Le lendemain, le AI Summit se concentrera sur la matérialité de l’intelligence artificielle : consommation énergétique et hydrique des modèles, adoption de pratiques GreenOps et FinOps et éco-conception des architectures. L’événement mettra notamment en avant Mistral AI, symbole d’une IA plus transparente et économe. Ce focus illustre la volonté du forum d’aborder la décarbonation du numérique sans occulter les enjeux de souveraineté et de compétitivité.

Un programme dense, entre ateliers pratiques et retours d’expérience

En 2025, le GreenTech Forum multiplie les formats : conférences plénières, tables rondes, masterclass et espaces d’exposition. Parmi les sujets phares, plusieurs conférences aborderont des questions clés : Cybersécurité : frein ou levier d’un numérique responsable ?, Comment mesurer l’impact environnemental de l’IA ?, ou encore Limiter l’effet rebond dans l’éco-conception numérique. D’autres sessions porteront sur la gestion de l’eau à l’ère du numérique et la création de valeur par la décarbonation de l’IT, thème transversal du forum.

Les ateliers pratiques accueilleront des acteurs majeurs du secteur : OVHcloud, Enedis, AXA France, Capgemini, Kyndryl, Schneider Electric, HP, Publicis Sapient, EY, Wavestone, SCC France… Ces partenaires viendront présenter des projets concrets, de la réduction de la dette technique à l’évaluation environnementale des systèmes d’information. Plusieurs sessions, telles que Green by Design ou Powering the Future of Work with Sustainable AI, visent à montrer comment la sobriété numérique peut devenir un levier de performance économique et sociale.

Au-delà des conférences, le forum met aussi en avant une culture du partage et de la formation. Des jeux pédagogiques comme Numéville de l’Institut du Numérique Responsable, ou le Baromètre de l’éco-conception digitale publié par Razorfish et GreenIT.fr, rappellent que l’évolution des usages passe par une meilleure compréhension collective des enjeux. Ces initiatives incarnent la volonté du GreenTech Forum d’allier éducation, innovation et économie des ressources dans une même dynamique.

Vers une nouvelle culture du numérique responsable

En se tenant pour la cinquième année consécutive, le GreenTech Forum confirme son rôle central dans la transformation du numérique français. À l’heure où les entreprises multiplient les stratégies de décarbonation et où les pouvoirs publics renforcent la réglementation environnementale, l’événement sert de plateforme pour faire converger ambitions climatiques et réalités industrielles.

Le ton de cette édition 2025 est résolument pragmatique. Loin des discours théoriques, les organisateurs souhaitent favoriser la mise en œuvre d’indicateurs concrets, l’évaluation multicritère et la mutualisation des initiatives. Dans un contexte où les technologies évoluent plus vite que les cadres réglementaires, le forum ambitionne d’outiller décideurs et ingénieurs pour mesurer leur empreinte carbone, énergétique et hydrique, tout en construisant un modèle de numérique sobre et inclusif.