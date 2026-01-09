Fast-fashion : une illusion de pouvoir d’achat qui affaiblit durablement l’économie française

Présentée comme une réponse accessible à la baisse du pouvoir d’achat, la fast-fashion révèle pourtant un coût économique, social et environnemental lourd. Une étude publiée le 9 janvier 2026 par le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan montre que ce modèle fragilise durablement l’économie française, tout en aggravant les déséquilibres commerciaux et territoriaux.

La fast-fashion, un modèle économiquement destructeur pour les territoires et l’emploi

Le 9 janvier 2026, le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan a publié une note détaillée consacrée à la fast-fashion. Cette étude analyse les impacts économiques, sociaux et territoriaux de ce modèle de consommation, devenu central en France au cours de la dernière décennie. Derrière des prix affichés très bas, la fast-fashion produit des effets structurels durables qui interrogent la soutenabilité du secteur textile national.

La fast-fashion s’est imposée en France grâce à des plateformes numériques capables de renouveler leurs collections à un rythme inédit. Toutefois, si cette dynamique semble favorable à court terme pour les consommateurs, elle fragilise profondément le tissu économique local. En effet, selon l’analyse du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan publiée le 9 janvier 2026, la montée en puissance de la fast-fashion a contribué à la désorganisation du commerce de détail, en particulier dans les centres-villes, tout en accélérant la disparition des enseignes traditionnelles.

Par ailleurs, les données compilées par l’institution publique montrent une contraction sévère de l’emploi dans l’habillement-chaussure. Entre 2019 et 2022, le secteur a perdu 10,5% de ses emplois, tandis que le nombre de points de vente reculait de 7%. De plus, entre 2020 et 2023, 1.451 magasins ont fermé en France, provoquant la suppression de 7.724 emplois directs.

Fast-fashion et déficit commercial : une spirale économique défavorable

Au-delà de l’emploi, la fast-fashion pèse lourdement sur les équilibres macroéconomiques français. Le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan rappelle que la balance commerciale de l’habillement reste structurellement déficitaire. En effet, l’essentiel des vêtements issus de la fast-fashion est importé, principalement depuis l’Asie, ce qui creuse le déficit commercial français sans générer de valeur ajoutée locale significative.

Dans le même temps, la concentration du marché s’accélère. En France, trois acteurs majeurs de la fast-fashion – Shein, Zara et H&M – représentent à eux seuls environ 40% du marché de la mode en volume. Shein, devenu la première enseigne de mode du pays, a ainsi réalisé un chiffre d’affaires estimé à 2,2 milliards d’euros en 2023. Cette domination renforce la dépendance aux importations et affaiblit durablement la filière textile nationale, déjà fragilisée par la concurrence internationale.

La fast-fashion face à ses coûts cachés : surconsommation, gaspillage et fausse promesse sociale

L’étude met également en lumière les effets pervers de la fast-fashion sur les comportements de consommation. Si les prix bas semblent favoriser l’accès au vêtement, ils encouragent surtout une surconsommation massive. En France, près de 120 millions d’articles neufs resteraient inutilisés, représentant une valeur estimée à 1,87 milliard d’euros. Cette accumulation traduit un modèle fondé sur l’achat impulsif, rendu possible par des cycles de production extrêmement rapides.

Par ailleurs, la promesse sociale de la fast-fashion est remise en question par l’analyse économique du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan. L’institution souligne que le coût par port d’un vêtement issu de la fast-fashion est souvent supérieur à celui d’un vêtement durable produit en France. En effet, une robe issue de la fast-fashion serait portée quatre fois moins longtemps, tandis qu’un jean le serait sept fois moins longtemps. Dans ce contexte, les pouvoirs publics envisagent plusieurs leviers correctifs, dont la mise en place d’un écochèque, destiné à orienter la consommation vers des vêtements durables et locaux, afin de réduire les effets négatifs de la fast-fashion sur l’économie et l’environnement.