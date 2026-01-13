Égalité femmes-hommes : l’État distingue l’engagement global de NGE

Annoncée le 13 janvier 2026, l’obtention du label d’État « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » marque une étape stratégique pour NGE. Cette certification publique, attribuée après audit, s’applique à l’ensemble des entités françaises du groupe. Elle s’inscrit dans un contexte de transformation profonde du monde du travail, où l’égalité, la mixité et la qualité de l’emploi deviennent des leviers centraux de performance et d’attractivité.

NGE et le label Égalité professionnelle, une distinction étatique structurante

D’abord, l’attribution du label Égalité professionnelle à NGE distingue un engagement global rarement observé dans le BTP. Le dispositif, piloté par l’État et opéré par AFNOR Certification, repose sur un référentiel exigeant. Il évalue la gouvernance, les pratiques de recrutement, les parcours professionnels, les politiques de rémunération, ainsi que la prévention des discriminations et du sexisme. Autrement dit, il s’agit moins d’une déclaration d’intention que d’une reconnaissance fondée sur des preuves tangibles.

Ensuite, le périmètre de la labellisation renforce sa portée. Toutes les entités françaises de NGE sont concernées, ce qui représente un défi organisationnel majeur pour un groupe de 26 000 collaborateurs. Dans un secteur historiquement marqué par une faible mixité, cette approche globale valide une transformation structurelle, pensée sur le long terme. Elle confirme aussi la capacité du groupe à harmoniser ses pratiques sociales sur l’ensemble de son périmètre national.

NGE, une égalité professionnelle intégrée à la stratégie RSE

Par ailleurs, la labellisation vient consacrer un travail engagé de longue date. Depuis 2017, NGE a structuré une politique volontariste en faveur de la féminisation des métiers et de l’égalité professionnelle. En 2025, les femmes représentaient 12,8 % des effectifs, contre 8 % huit ans plus tôt, selon les données communiquées par l’entreprise. Cette progression, régulière et mesurable, s’accompagne d’un objectif affiché de 30 % de femmes à l’horizon 2028, un cap ambitieux dans le contexte du BTP.

En 2021, NGE a contracté un emprunt à impact intégrant des indicateurs sociaux suivis annuellement, parmi lesquels figure la part de femmes dans les fonctions d’encadrement de travaux. Ce lien explicite entre performance financière et performance sociale illustre une conception mature de la RSE. L’égalité professionnelle devient ainsi un critère de pilotage, au même titre que les indicateurs économiques ou environnementaux.

Mixité, emploi et attractivité, un levier assumé par NGE

Enfin, NGE revendique une lecture stratégique de l’égalité femmes-hommes. Pour le groupe, la mixité constitue un levier de performance durable dans un secteur confronté à des tensions de recrutement persistantes. Cette conviction se traduit par des actions concrètes. NGE a notamment structuré un réseau d’ambassadeurs en France et à l’international et noué des partenariats avec plusieurs associations engagées pour l’égalité professionnelle et la mixité, selon les éléments communiqués en janvier 2026.

La cérémonie officielle de remise du label, organisée en décembre 2025 à la Maison des Centraliens à Paris, illustre cette volonté d’inscription dans un écosystème élargi. L’événement, mené en partenariat avec CentraleSupélec au Féminin et AFNOR Certification, a réuni acteurs institutionnels, associatifs et économiques autour des enjeux d’égalité au travail. Pour NGE, groupe réalisant 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et présent dans une vingtaine de pays, cette reconnaissance renforce la crédibilité de sa stratégie RSE sur le volet emploi et égalité professionnelle.