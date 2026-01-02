Eau du robinet : ce « polluant éternel » caché va enfin être traqué dès janvier 2026

Le TFA (acide trifluoroacétique) est un dérivé stable et très soluble de la grande famille des PFAS, substances connues pour leur résistance extrême à la dégradation. Il est chimiquement proche de l’acide acétique (le composant du vinaigre), mais sa liaison carbone-fluor, ultra-résistante, lui donne un pouvoir de persistance élevé dans l’environnement.

On le retrouve en abondance dans plusieurs secteurs industriels, notamment :

La fabrication de pesticides (comme le flufénacet),

(comme le flufénacet), L’industrie pharmaceutique (synthèse de médicaments, anticancéreux),

(synthèse de médicaments, anticancéreux), Et surtout les gaz fluorés utilisés dans les systèmes de chauffage et de climatisation, introduits après le protocole de Montréal.

92 % de l’eau du robinet française contaminée

L’Anses a tiré la sonnette d’alarme début décembre : sur plus de 600 échantillons d’eau brute et potable analysés, 92 % contenaient du TFA, rapporte le journal La Provence. En parallèle, une enquête menée par le collectif PAN Europe sur 66 produits céréaliers vendus dans 16 pays européens révèle une présence dans plus de 80 % des échantillons.

Le problème : ce PFAS est si petit qu’il échappe à la majorité des systèmes de filtration. Seule l’osmose inverse basse pression (OIBP), une technologie coûteuse, est capable de le retenir.

Un seuil sanitaire fixé… mais contesté

Face à cette contamination généralisée, le gouvernement français a décidé d’agir : le TFA rejoint dès janvier 2026 la liste des 20 PFAS surveillés dans l’eau potable.

Deux seuils sont fixés :

Une valeur sanitaire indicative de 60 microgrammes par litre ,

de , Et un objectif plus protecteur à 10 microgrammes par litre.

Mais ces seuils font débat. Le député écologiste Nicolas Thierry, à l’origine de la première loi française sur les PFAS, pointe que les Pays-Bas ont fixé le seuil à 2,2 µg/l. Il alerte sur le risque de fixer une valeur trop élevée, qui donnerait l’illusion d’une eau « conforme » sans réelle garantie sanitaire.

Un polluant moins toxique, mais omniprésent

Le TFA est considéré, à ce jour, comme l’un des PFAS les moins toxiques, selon le professeur Hans-Peter Arp (Université norvégienne des sciences et de la technologie). Mais l’exposition massive pourrait compenser cette faible toxicité apparente.

L’Agence allemande de l’environnement a déjà classé le TFA comme reprotoxique, avec des risques de malformation pour le fœtus. L’évaluation européenne complète de sa toxicité est attendue pour l’été 2026.

Vers une régulation européenne élargie

À Bruxelles, un accord a été trouvé pour ajouter 25 PFAS, dont le TFA, à la liste des polluants à contrôler dans les cours d’eau. Une directive devrait être transposée avant fin 2027 dans tous les États membres.

La surveillance du TFA n’est donc qu’une étape d’un processus plus vaste : celui de la traque progressive des PFAS en Europe, avec des enjeux environnementaux, sanitaires… et économiques de plus en plus lourds.