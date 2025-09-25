En Ille-et-Vilaine, Crédit Mutuel Arkéa s’engage pour la sécurité civile

Le Crédit Mutuel Arkéa renforce son ancrage territorial et son engagement sociétal en signant une convention avec le SDIS d’Ille-et-Vilaine. Ce partenariat, officialisé à Rennes le 22 septembre 2025, soutient l’action des sapeurs-pompiers volontaires parmi ses collaborateurs et illustre la volonté du groupe de conjuguer performance économique et responsabilité citoyenne.

Crédit Mutuel Arkéa et les sapeurs-pompiers : un partenariat de terrain

Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage aux côtés des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine. Le 22 septembre 2025, Julien Carmona, président du groupe coopératif, et Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental et du SDIS 35, ont signé une convention qui facilite la disponibilité des collaborateurs volontaires pour les missions de secours. Cet accord, quatrième du genre en Bretagne, illustre la manière dont le Crédit Mutuel Arkéa met en œuvre son statut d’entreprise à mission, en conciliant l’activité bancaire et l’intérêt général.

Le Crédit Mutuel Arkéa n’en est pas à sa première initiative en faveur des sapeurs-pompiers. Après le Finistère, les Côtes-d’Armor et le Morbihan, c’est désormais l’Ille-et-Vilaine qui bénéficie d’une convention avec le groupe. Ce dispositif offre un cadre clair aux collaborateurs qui choisissent de s’investir comme sapeurs-pompiers volontaires, un engagement qui demeure essentiel pour la sécurité civile.

Concrètement, près d’une quinzaine de salariés du Crédit Mutuel Arkéa en profitent déjà. Ils disposent de douze jours par an sur leur temps de travail, dont cinq réservés à la formation. Cette disponibilité leur permet de suivre des entraînements réguliers et de répondre aux sollicitations opérationnelles. Comme l’a précisé le communiqué officiel, l’entreprise accorde également une flexibilité sur les horaires : un salarié appelé pour une intervention peut rejoindre son poste plus tard dans la journée. En complément des indemnités versées par le SDIS, le Crédit Mutuel Arkéa garantit un maintien de salaire intégral, une mesure qui traduit un soutien financier concret.

Cette convention s’inscrit dans une dynamique départementale plus large. En Ille-et-Vilaine, 440 employeurs ont signé de tels accords avec le SDIS, permettant de mobiliser 968 volontaires. Pour Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental, ce type de partenariat représente un maillon essentiel : « En facilitant la disponibilité de ses collaborateurs, cette entreprise contribue concrètement à la sécurité et à la solidarité en Ille-et-Vilaine », a-t-il souligné lors de la signature. L’élu a rappelé que près de 80% des sapeurs-pompiers du département sont des volontaires, preuve de l’importance de soutenir ce modèle.

Crédit Mutuel Arkéa : une entreprise à mission qui valorise l’engagement citoyen

Au-delà de la simple disponibilité accordée à ses salariés, cette convention illustre la philosophie du Crédit Mutuel Arkéa en matière de responsabilité sociétale. Le groupe revendique son statut d’entreprise à mission, inscrit dans la loi PACTE, et cherche à donner corps à cette orientation dans ses pratiques internes. Comme l’a expliqué Julien Carmona, président du groupe : « Être une entreprise à mission, c’est aussi savoir accompagner les engagements citoyens de nos collaborateurs […]. En facilitant l’équilibre entre vie professionnelle et engagement citoyen, nous affirmons notre volonté de valoriser ces parcours inspirants ».

Cet engagement s’intègre dans le plan stratégique « Faire 2030 », qui vise à concilier performance économique et transition sociétale. En soutenant ses collaborateurs sapeurs-pompiers, le Crédit Mutuel Arkéa renforce la cohésion sociale sur son territoire. Il incarne une conception de la banque où les logiques de rentabilité ne sont pas dissociées de l’intérêt général. Cette approche est d’autant plus significative que le groupe pèse lourd dans le paysage financier : 11.500 salariés, 2.600 administrateurs et plus de 5,4 millions de clients et sociétaires, pour un total de bilan de 198,4 milliards d’euros.

Ce partenariat revêt également une dimension d’exemplarité. En valorisant les missions de secours au sein de ses équipes, le Crédit Mutuel Arkéa contribue à susciter des vocations parmi ses collaborateurs. Le cadre sécurisé de la convention, combiné au maintien de salaire, réduit les freins à l’engagement. Dans un contexte où les services d’incendie et de secours peinent parfois à recruter, ce type de soutien privé représente une réponse innovante et pragmatique.

Un modèle de coopération entre entreprises et sécurité civile

L’exemple du Crédit Mutuel Arkéa illustre une tendance de fond : les entreprises sont de plus en plus sollicitées pour participer à la continuité du service public de secours. En Bretagne, la signature de conventions de disponibilité avec le SDIS s’est progressivement généralisée, mobilisant des centaines d’employeurs. Ces partenariats renforcent l’efficacité des interventions et permettent de maintenir un maillage territorial dense, notamment dans les zones rurales ou périurbaines où la présence des sapeurs-pompiers volontaires est vitale.

Le dispositif mis en place par le Crédit Mutuel Arkéa se distingue toutefois par son ampleur et sa formalisation. Il offre aux volontaires un soutien organisationnel, financier et symbolique. Pour l’entreprise, il constitue un levier de valorisation interne et externe, en renforçant son image de banque coopérative attachée à ses territoires. Pour la collectivité, il contribue à la résilience du modèle de sécurité civile, alors que la dépendance aux volontaires reste très forte.

Cette démarche illustre la manière dont la responsabilité sociétale peut s’incarner dans des actions concrètes, au-delà des engagements environnementaux souvent mis en avant. Ici, la priorité est donnée au lien social, à la solidarité et à la protection des populations. En s’associant au SDIS 35, le Crédit Mutuel Arkéa, démontre qu’une institution financière peut jouer un rôle actif dans la sécurité civile, tout en restant fidèle à sa mission économique.