Colère verte : la Sagrada Familia vandalisée par des militants écologistes

Deux militantes de l’association écologiste espagnole Futuro Vegetal ont attiré l’attention sur la crise climatique en taguant de peinture rouge la façade de la célèbre cathédrale Sagrada Familia à Barcelone. Le dimanche 31 août 2025, elles ont réalisé cet acte audacieux pour alerter le public sur les incendies dévastateurs liés au changement climatique. En hurlant « Justice climatique », elles espéraient réveiller les consciences et inciter à passer à l’action.

Un lieu phare pour capter l’attention

La Sagrada Familia, conçue par l’architecte visionnaire Antoni Gaudí (1852-1926), est bien plus qu’un chef-d’œuvre architectural inachevé : c’est aussi l’une des attractions touristiques les plus populaires de Barcelone. En choisissant ce monument, les militantes voulaient utiliser un symbole fort pour diffuser leur message. S’attaquer à un édifice aussi connu leur a permis de capter le regard du public et des médias internationaux.

Peu après l’incident, les agents de sécurité sont venus arrêter les militantes, alors que le bas d’une colonne de la cathédrale demeurait teinté de rouge. Même si l’intervention a été rapide pour protéger ce site précieux, les images se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, diffusant largement le message affiché.

🚨⛪ ALERTE | Deux militantes ont ASPERGÉ de PEINTURE rouge la FAÇADE de la basilique de la Sagrada Familia, à Barcelone, pour DÉNONCER l’inaction face à la "crise climatique". pic.twitter.com/b5z7jMZgXw — L'Écho Chrétien (@lechochretien) August 31, 2025

Une protestation contre l’inaction des pouvoirs publics

Dans un communiqué consulté par l’Agence France Presse (AFP), Futuro Vegetal expliquait que ce geste visait à dénoncer « l’absence de mesures du gouvernement contre la crise climatique ». Le collectif souligne le lien entre ce manque de réaction politique et les incendies qui ont ravagé, non seulement la péninsule ibérique, mais aussi une grande partie de l’Europe durant l’été 2025.

En août 2025, l’Espagne a connu une série d’incendies dévastateurs qui ont coûté la vie à quatre personnes et détruit plus de 350 000 hectares. Le gouvernement espagnol a qualifié ces sinistres de « l’une des plus grandes catastrophes environnementales » récentes. La multiplication et la gravité de ces épisodes sont souvent attribuées au changement climatique par l’administration actuelle, issue d’une coalition de gauche.

Futuro Vegetal et ses actions marquantes

Ce n’est pas la première fois que Futuro Vegetal se fait remarquer par des actions spectaculaires. Depuis plusieurs années, ce collectif multiplie les interventions pour attirer l’attention sur les enjeux climatiques, illustrant la radicalisation des actions militantes. En 2022, des militants avaient, par exemple, collé leurs mains avec de la colle sur les cadres des œuvres du célèbre artiste Francisco de Goya au Musée du Prado à Madrid. Ces gestes sont régulièrement dénoncés comme du vandalisme par plusieurs institutions culturelles.

Les méthodes controversées utilisées alimentent le débat sur les limites entre protestation légitime et atteinte au patrimoine. Néanmoins, elles réussissent sans aucun doute à mettre en lumière des enjeux majeurs que certains estiment délaissés par les responsables.