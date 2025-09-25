Climat : les scientifiques alertent, « le sol sous nos pieds est en train de disparaître »

Le livre « 2049 — Ce que le climat va faire à l’Europe », sorti le 19 septembre chez les Éditions du Seuil, propose une analyse détaillée des menaces climatiques qui planent sur notre continent. Rédigé par Nathanaël Wallenhorst, un chercheur reconnu en sciences de l’environnement, cet ouvrage de 336 pages se présente comme un signal d’alarme face aux bouleversements prévisibles de notre climat. Grâce à une synthèse scientifique poussée, l’auteur passe en revue les points de bascule climatiques et les conséquences potentiellement désastreuses pour nos sociétés. Savoir ce qui se trame nous aide à anticiper et, espérons le, à limiter les effets dévastateurs sur notre quotidien.

Sur les points de bascule

Dans son analyse, Nathanaël Wallenhorst insiste sur la fragilité du système terrestre vis-à-vis des changements irréversibles du climat. Il pointe du doigt des politiques souvent modelées par une vision néolibérale et capitaliste qui, selon lui, ne sont pas faites pour faire face à ces dangers, soulignant notre responsabilité climatique. Pour lui, la décroissance n’est pas qu’une simple option idéologique, c’est une nécessité sur le plan biogéophysique. Il affirme notamment : « Nos démocraties doivent s’encastrer dans les limites planétaires », signifiant qu’une refonte complète de notre mode de vie est indispensable.

L’ouvrage regorge d’exemples pour bien illustrer l’urgence de la situation. Simon Dietz, de la London School of Economics, montre par exemple comment ces points de bascule pourraient entraîner une baisse de la consommation mondiale d’environ 1 %. Ce chiffre donne une idée de l’ampleur des changements à opérer pour éviter des scénarios vraiment alarmants.

L’eau mise à rude épreuve

Parmi les menaces évoquées, la question des pénuries d’eau se démarque nettement. Les pénuries d’eau affectent directement l’agriculture, l’hygiène et l’économie en général. Ces problèmes peuvent mener à des situations de disette, de panique et à une lutte pour le contrôle des réserves, aggravant les tensions politiques et géopolitiques, avec le risque de déboucher sur des affrontements armés.

Une étude réalisée en 2018 par Will Steffen tire la sonnette d’alarme en indiquant qu’un seuil critique pourrait être franchi dès 1,5 °C ou 2 °C de réchauffement global. Au-delà, on parlerait d’une phase de « Terre-serre » ou de « Terre-étuve », marquée par des perturbations majeures du cycle de l’eau.

Vers une vie remaniée

Face à ces défis considérables, Nathanaël Wallenhorst appelle à une transformation rapide et profonde de nos sociétés. En France, l’auteur préconise par exemple une réduction des émissions de CO2 par personne, de 9 tonnes à seulement 2 tonnes. Selon lui, il faut également repenser entièrement nos modes d’alimentation, d’habitation et d’organisation sociale.

Il met aussi en avant l’importance des récits alternatifs pour contrer ce qu’il qualifie de solutions « technosolutionnistes ». Pour lui, ces solutions reposent sur des convictions infondées. Chaque dixième de degré compte dans notre lutte contre le réchauffement, et peut bien faire la différence pour amorcer une transition sociale vers un avenir plus durable.