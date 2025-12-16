Ces mystérieux anneaux en plastique envahissent les rivières du Nord : la découverte qui inquiète

Depuis déjà 2 ans, une pollution peu connue persiste dans une zone discrète mais inquiétante. Elle se manifeste subtilement, loin des radars habituels, entre la Marque et la Deûle, deux cours d’eau situés dans les Hauts-de-France. Alors que la santé de nos écosystèmes aquatiques dépend de l’identification et du contrôle des polluants, comprendre cette menace cachée prend une importance majeure.

Une pollution discrète mais tenace

La nature de cette pollution est alarmante, même si elle passe souvent inaperçue. Le mot « fléau » a été employé pour qualifier son effet insidieux sur l’environnement. À la différence des déversements d’hydrocarbures ou des marées noires qui attirent vite l’attention, cette pollution progresse presque en silence. Pourtant, son influence néfaste sur les milieux aquatiques ne doit pas être minimisée.

Depuis deux ans, ces cours d’eau vivent sous la menace constante d’un ennemi invisible, alors que des chercheurs tentent de démêler les causes et les conséquences de ce phénomène écologique. Au fil de l’enquête, La Voix du Nord confirme qu’il apparaît clairement que le principal responsable est les « biomédias ».

Les biomédias, coupables repérés

Au cœur du problème se trouvent des disques en plastique, désignés sous le terme de « biomédias ». Leur rôle principal est central : ils servent dans des stations d’épuration pour traiter les eaux usées. Ces dispositifs sont censés aider à une gestion durable et responsable des ressources en eau, en permettant notamment la dégradation biologique des matières organiques.

Mais le revers de la médaille, c’est que ces disques se retrouvent accidentellement dans nos cours d’eau et même jusque dans les océans, où les nanoplastiques envahissent les écosystèmes. L’absence d’intention malveillante n’atténue en rien les conséquences de leur dispersion, contribuant à la pollution marine croissante. Avec le temps, ces objets flottants deviennent des polluants indirects, échappant aux dispositifs de récupération et s’ajoutant à la charge plastique des écosystèmes aquatiques.

Ce que ça fait aux écosystèmes aquatiques

Les conséquences de cette dispersion accidentelle sont considérables. Là où l’eau est source de vie, les biomédias représentent une intrusion potentiellement destructrice. Entre les rives de la Marque et de la Deûle, ces disques peuvent flotter, s’accumuler sur les berges ou être emportés par les courants jusqu’à la mer.

Cette situation pose des questions pressantes sur les méthodes de gestion des stations d’épuration et sur les protocoles de sécurité entourant l’usage des biomédias. Sans mesures correctives, la pollution plastique de nos ressources en eau risque de devenir un problème encore plus complexe à gérer.