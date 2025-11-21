Babybel : l’emballage papier s’impose pour réduire l’impact environnemental

Le 19 novembre 2025, sur son site d’Évron en Mayenne, le groupe Bel a officialisé la transition vers un nouvel emballage papier pour Babybel. L’initiative, qui s’inscrit dans la démarche globale RSE du groupe, marque une rupture majeure dans l’approche de l’emballage alimentaire.

Un changement d’emballage majeur pour Babybel et un défi industriel assumé

Babybel entre dans une nouvelle ère. L’emballage traditionnel du petit fromage, composé d’une cellophane rouge entourant la célèbre coque de cire, laissera place à un papier recyclable conçu pour s’intégrer parfaitement dans les filières de recyclage existantes. Ce choix, qui peut sembler simple pour le consommateur, est en réalité le résultat d’un travail technique important. Les équipes du groupe Bel rappellent que la cellophane biosourcée et compostable lancée fin 2020 constituait déjà une première étape, mais que le passage au papier représente une avancée encore plus ambitieuse.

Delphine Chatelin, directrice recherche, innovation et développement du groupe, résume ce tournant en affirmant : « Le papier va nous permettre de bien conserver le produit, ses qualités gustatives, la texture, le goût, mais aussi de le protéger des chocs et des contaminations », a-t-elle déclaré.

Ce changement ne concerne pour l’instant que le suremballage : la coque de cire rouge, emblème historique de Babybel, demeure inchangée. Elle continue d’assurer la protection physique du fromage, tout en participant à l’identité visuelle d’un produit reconnu dans cinquante pays. Toutefois, le passage au papier entraîne une reconfiguration industrielle complète. Les cinq usines du groupe doivent être adaptées pour intégrer ce matériau, ce qui représente, selon les données publiées, plusieurs millions d’euros d’investissement. La première usine à opérer la transition est celle d’Évron, qui fabrique à elle seule près d’une portion de Babybel sur deux à l’échelle mondiale.

Une innovation portée par l’engagement RSE du groupe Bel

Au-delà de l’innovation technique, le passage au papier illustre la stratégie environnementale ambitieuse du groupe Bel. L’entreprise vise à rendre 100 % de ses emballages recyclables ou compostables à domicile d’ici 2030. L’emballage papier de Babybel s’inscrit au cœur de cet objectif et répond directement à une demande sociétale forte. Béatrice de Noray, directrice générale adjointe chargée de la croissance, l’a rappelé avec force : « Il y a des attentes sociétales fortes et croissantes sur l’aspect des emballages et, en tant qu’entreprise qui a inventé le fromage en portion, nous avons une responsabilité », a-t-elle indiqué lors du lancement officiel.

Les bénéfices environnementaux annoncés sont significatifs. La mise en place de l’emballage papier permettra à Bel de réduire ses émissions de près de 250 tonnes de CO₂ par an grâce à la diminution de l’usage de matériaux dérivés du plastique. Cette économie carbone s’ajoute à la réduction physique des déchets non recyclables. Le groupe rappelle par ailleurs que 70 % de ses emballages sont déjà à base de papier ou de carton, et que 96 % de ces matériaux contiennent des fibres recyclées ou issues de forêts gérées durablement. L’introduction de l’emballage papier pour Babybel contribue donc à renforcer une dynamique déjà existante et à consolider l’engagement du groupe en faveur de l’économie circulaire.

Les enjeux environnementaux sont d’autant plus importants que la marque représente un volume colossal. Avec deux milliards de portions consommées chaque année, la bascule vers un suremballage papier génère un impact à l’échelle mondiale. Linda Neu, directrice internationale de Babybel, le formule clairement : « Avec plus de deux milliards de portions vendues chaque année, cette évolution pour Babybel a un impact concret à l’échelle planétaire ».