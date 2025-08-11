180 pays face à l’urgence : sauver la planète du plastique, mission impossible ?

Une réunion importante a débuté à Genève, Suisse pour s’attaquer à l’un des plus grands problèmes environnementaux de notre époque : la pollution plastique. Organisée par l’ONU, cette rencontre réunit environ 180 pays et se tiendra pendant dix jours à partir du mardi 5 août. Le but ? Rédiger le premier traité mondial juridiquement contraignant sur la question, une démarche qui pourrait bien changer la façon dont on produit et gère les plastiques à travers le monde.

Des négos compliquées et des enjeux de taille

Les discussions actuelles font suite à une précédente tentative qui s’était déroulée à Busan, Corée du Sud, à la fin de 2024. Cette expérience avait été bloquée par certains pays producteurs de pétrole, mettant en lumière les obstacles politiques et économiques de la situation. Depuis les années 1950, la production mondiale de plastique a explosé, passant de 2 millions de tonnes en 1950 à 475 millions de tonnes en 2022. On estime même que ce chiffre pourrait dépasser le milliard de tonnes d’ici 2060 si aucune mesure n’est adoptée.

La gestion des déchets plastiques représente aussi un sacré défi. Aujourd’hui, seulement 9 % des plastiques sont recyclés dans le monde. Près de la moitié finit en décharge, tandis que 19 % est incinérée. Malheureusement, environ 22 % se retrouve dans la nature, polluant surtout nos océans – l’équivalent d’un camion poubelle rempli de plastique déversé chaque minute, soit environ 15 tonnes par minute.

Santé en berne et perspectives d’avenir

Les répercussions sur la santé ne sont pas à prendre à la légère. Les plastiques, souvent fabriqués à partir de substances hautement nocives, augmentent les risques de maladies graves comme le cancer et le diabète. On estime que les dépenses de santé mondiales liées à ces effets s’élèvent à 1 300 milliards d’euros par an, tandis que le coût annuel total de la pollution plastique avoisine 1 500 milliards de dollars.

Lors des débats menés par Luis Vayas Valdivieso, représentant de l’Équateur, il a été précisé qu’un texte « juridiquement contraignant » ne se concrétiserait pas automatiquement. Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a reconnu que les négociations allaient être loin d’être simples : « Est-ce que ça va être facile ? Non. Est-ce que ça sera simple ? Non. La situation est complexe, c’est certain. » Henri Bourgeois-Costa, de la Fondation Tara Océan, met lui aussi en avant l’urgence d’adopter un traité, tout en critiquant l’efficacité limitée du tri et du recyclage actuels.

Un effort international et des initiatives artistiques

La réunion bénéficie aussi d’un soutien massif avec plus de 600 ONG présentes, ayant accès aux groupes chargés d’aborder les aspects les plus épineux des discussions. Parallèlement, un rapport scientifique publié dans The Lancet met en lumière que les personnes vulnérables, notamment les enfants, subissent des effets bien plus marqués.

En marge des discussions officielles, une installation artistique baptisée « Le fardeau du Penseur », réalisée par l’artiste canadien Benjamin Von Wong, capte l’attention. Cette œuvre représente une statue emblématique enserrée par des déchets plastiques, rappelant de façon saisissante la gravité de la situation.