Le lac le plus célèbre d’Allemagne poursuit son assèchement : photos et graphiques révèlent l’étendue

Au pegel de Constance, l’échelle de mesure installée sur la ville allemande du même nom, le niveau du lac affichait 2,48 mètres lundi 5 octobre 2026 en fin d’après-midi. La veille, il atteignait encore 2,50 mètres. Dimanche, l’écart avec la moyenne pluriannuelle du début octobre atteignait 106 centimètres ; lundi, il dépassait encore 100 centimètres.

Ce creux prolonge une tendance entamée depuis plusieurs semaines. Le précédent record de bas niveau, enregistré en juillet, a déjà été dépassé dans le sens négatif, et l’office régional de l’environnement du Bade-Wurtemberg (LUBW) anticipe une poursuite de la baisse. Depuis des semaines, des images aériennes montrent des coques échouées sur le fond asséché du lac et des pontons suspendus au-dessus du vide.

La LUBW attribue cette situation au cours naturel de l’année combiné à une sécheresse persistante. Les vagues de chaleur estivales, qui ont atteint 40°C, ont provoqué une évaporation massive de l’eau. Un hiver pauvre en neige dans les Alpes a par ailleurs limité la fonte printanière, privant l’Alpenrhein, principal affluent du lac, d’un débit habituel.

La navigation suspendue sur l’Untersee

Les Bodensee-Schiffsbetriebe, filiale des Stadtwerke Konstanz, doivent composer avec des restrictions et des retards. Le trafic de bateaux sur l’Untersee, la partie basse du lac, a dû être interrompu jusqu’à nouvel ordre. Les escales de Radolfzell, Iznang, Mannenbach et Reichenau ne sont plus desservies.

Teresa Gärtner, porte-parole des Stadtwerke Konstanz, a déclaré dans un entretien à Bild que le niveau d’eau actuel était déjà inhabituellement bas. Il arrivait déjà par le passé que certaines escales restent temporairement fermées, précise-t-elle, mais jamais à ce point, ajoutant que leur trafic de bateaux sur l’Untersee avait désormais dû être interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Le Rhin aussi pénalisé, jusqu’à Kaub

Le lac de Constance n’est pas seul touché. Le Rhin, qu’il alimente directement, a vu son niveau passer légèrement en territoire négatif fin septembre 2026 au point de mesure de Kaub, en Rhénanie-Palatinat. Les bateaux de marchandises sur le Rhin moyen ne peuvent plus naviguer qu’avec une charge fortement réduite, perturbant d’importantes chaînes logistiques pour des matières comme le diesel ou les produits chimiques.

Florian Krekel, de l’office des voies navigables et de la navigation du Rhin, explique qu’en ce moment, le Rhin est alimenté, schématiquement, seulement par les stations d’épuration, la glace des glaciers et un peu d’apport d’eaux souterraines. Jens Schwanen, de la fédération fédérale de la navigation intérieure allemande, estime qu’il faudrait deux semaines de pluie continue sur l’ensemble du territoire pour inverser la tendance.

Un coup de froid et de la pluie sont annoncés à partir de jeudi 8 octobre, mais les précipitations attendues seront largement insuffisantes, selon des experts météo cités par Bild.

Pour le climatologue Karsten Brandt, interrogé par Bild, une vraie amélioration n’est pas à attendre avant le printemps prochain. Il explique que, si tout se passe bien, le lac de Constance pourrait retrouver suffisamment d’eau en mars 2027, à condition que l’on bénéficie d’un hiver humide et doux.

Il met aussi en garde contre le scénario inverse : il explique que s’il ne pleut pas fortement, on retombera dans la période chaude et ne sortira pas de ce cercle vicieux.

Le niveau actuel, aussi bas soit-il, ne constitue pas encore un record absolu. Depuis le début des mesures en 1850, le minimum historique du lac de Constance a été enregistré fin février, début mars 1858.