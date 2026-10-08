« Je pensais que l’eau allait s’infiltrer toute seule » : après avoir vidangé sa piscine dans le fossé, le sol s’effondre sous son terrain

Un dimanche matin de septembre 2026, un propriétaire installe le tuyau de vidange de sa piscine dans un fossé qui longe sa parcelle et celle de son voisin. Un geste qu’il pensait sans conséquence, largement répandu chaque année à cette période selon Ouest-France, qui a rapporté cette affaire.

Trois semaines plus tard, ce n’est pourtant pas le voisin qui vient frapper à sa porte. C’est un agent du service d’assainissement de la commune, alerté par un signalement. L’homme pensait bien faire. Résultat : une tranchée doit désormais être creusée pour raccorder correctement l’évacuation au réseau autorisé.

Une eau classée eaux usées, pas eau de pluie

L’eau d’une piscine n’a rien d’ordinaire. Pendant toute la saison, elle reçoit du chlore, parfois du brome, des algicides et des correcteurs de pH, selon Ouest-France. Les eaux de lavage des filtres, produites en faible quantité, sont elles aussi chargées en contaminants microbiologiques.

Ce cocktail chimique change tout sur le plan réglementaire : juridiquement, ces eaux sont assimilées à des eaux usées domestiques, et non à de simples eaux de pluie. C’est précisément ce classement qui explique pourquoi la vidange de ce propriétaire tombait sous le coup d’une réglementation précise.

Deux textes encadrent la pratique. Selon l’article L. 211-2 du Code de l’environnement, vider une piscine en pleine nature sans précaution est interdit, avec jusqu’à 75 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement si le rejet entraîne des effets nuisibles pour la santé, la faune ou la flore.

L’article R1331-2 du Code de la santé publique interdit, de son côté, d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées des eaux de vidange de bassins de natation. Une sanction lourde et rarement connue des propriétaires qui, comme celui de cette affaire, pensent agir sans dommage.

Des solutions légales existent pourtant. Après neutralisation des traitements chimiques, l’eau peut servir à arroser sa propriété ou être infiltrée par épandage ou puits, selon le site officiel des Notaires de France. La solution la plus courante reste l’usage du réseau collectif des eaux pluviales, mais après accord des autorités compétentes.

Dans tous les cas, la vidange ne doit entraîner aucun écoulement intempestif vers les propriétés voisines, cette règle même qui a coûté sa tranquillité au propriétaire concerné.

Les Notaires de France recommandent aussi de cesser tout traitement au chlore au moins 15 jours avant la vidange, le temps que le produit se dissipe. Un simple appel en mairie avant de brancher la pompe permet d’éviter l’essentiel des ennuis : amende, tensions de voisinage, travaux imprévus.

Le phénomène n’a rien d’anecdotique à l’échelle du pays. La France compte le plus grand nombre de piscines privées d’Europe, devant l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Longtemps concentrées dans le sud, ces installations se multiplient désormais dans le reste de l’Hexagone, portées par le réchauffement climatique.

Chaque année, à l’approche de l’hiver, des milliers de propriétaires se retrouvent confrontés à la même question : où faire partir l’eau sans créer de problème chez le voisin.

Les tensions liées à l’eau entre voisins ne se limitent d’ailleurs pas aux piscines : un simple écoulement mal maîtrisé peut suffire à déclencher un signalement, une visite, voire une procédure. Dans ce dossier précis, la tranchée reste à creuser.