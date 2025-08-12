Incroyable : cet animal boit de l’alcool tous les jours et s’en porte bien

Dans une rétrospective estivale, un article publié le 23 novembre 2024 sur L’Internaute refait parler de lui en mettant en avant une trouvaille surprenante sur le frelon oriental. Ce petit insecte, qui fait partie de la grande famille des guêpes, peut avaler d’énormes quantités d’alcool sans tomber malade ni changer de comportement. Une qualité qui pourrait bien ouvrir de nouvelles pistes pour la recherche scientifique.

Un insecte vraiment pas comme les autres face à l’alcool

Les chercheurs s’intéressent tout particulièrement au frelon oriental parce qu’il résiste remarquablement bien à l’éthanol. Contrairement à beaucoup d’autres animaux, ce frelon peut ingurgiter des concentrations élevées d’alcool sans que ses réactions ne changent et sans que sa santé en prenne un coup. Les observations montrent qu’il n’a ni gueule de bois ni addiction, ce qui en fait un modèle unique pour étudier les effets de l’alcool.

L’étude parue dans la revue PNAS a mis de l’avant ces traits étonnants. Les scientifiques ont nourri les frelons avec une solution contenant entre 0 et 80 % d’éthanol pendant une semaine. Malgré cette ingestion massive, aucun changement notable dans leur comportement ni dans leur espérance de vie n’a été observé. Par ailleurs, ces insectes ne semblent pas préférer la solution alcoolisée à une solution sucrée.

Comment le frelon se tire d’affaire avec l’alcool

La capacité du frelon oriental à tenir tête à l’éthanol s’explique par plusieurs facteurs biologiques et environnementaux, similaires à la production d’éthanol chez certains poissons. Il se nourrit naturellement de nectar de fleurs qui peut contenir jusqu’à 3 % d’alcool, et il fréquente également certains fruits comme le raisin, qui en recèlent jusqu’à 12 %. La présence régulière de la levure Saccharomyces cerevisiae dans son tube digestif contribue aussi à cette tolérance.

Sur le plan génétique, ce frelon possède plusieurs copies du gène codant pour l’enzyme ADH (alcool déshydrogénase), ce qui lui permet de décomposer rapidement l’éthanol qu’il ingère. Cette adaptation biologique lui donne un sacré avantage face à d’autres espèces.

Comparaison avec les autres animaux

D’autres animaux, comme certains primates et rongeurs, peuvent aussi boire de l’alcool, mais seulement à des taux allant de 1 à 4 %. Au-delà, l’alcool leur est nocif et provoque divers problèmes de santé. Chez les abeilles, par exemple, trop d’alcool perturbe leur vol, booste leur agressivité et réduit leur durée de vie.

À l’inverse, le frelon oriental semble particulièrement bien équipé pour encaisser des niveaux élevés d’alcool sans en subir les effets négatifs.

Un spread géographique qui surprend

Originaire du Moyen-Orient et d’Asie, le frelon oriental a récemment été repéré dans plusieurs régions de France, contrastant avec les frelons asiatiques qui posent des problèmes écologiques. Cette extension de son aire de répartition offrira sans doute aux chercheurs de nouvelles occasions d’étudier cet insecte dans divers milieux et atmosphères locales.

Des applications en médecine qui pourraient se pointer

Les découvertes autour du frelon oriental ouvrent la voie à des applications dans différentes branches scientifiques. En tant que modèle hors du commun pour la recherche sur l’alcool, il pourrait contribuer au développement de traitements plus efficaces pour lutter contre la dépendance à la cocaïne. Comme le disent les chercheurs : « Notre étude établit que le frelon oriental est un modèle animal unique pour des recherches liées à l’alcool, avec des applications potentielles dans de nombreuses disciplines, y compris en médecine. »