L’engagement juridique bénévole, nouveau pilier RSE des cabinets d’avocats

Des avocats de grands cabinets français et internationaux se mobilisent bénévolement, via l’Association Franck Joffo, pour offrir un soutien juridique gratuit aux soignants. Cette démarche, encore peu visible du grand public, s’inscrit pleinement dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises et redéfinit la place du pro bono dans les stratégies RSE des cabinets d’avocats.

Un engagement envers les soignants porté en mémoire d’un avocat décédé après une longue maladie

Depuis 2024, et plus encore en 2025, les soignants font face à une accumulation de contraintes professionnelles, personnelles et administratives. Dans ce contexte précis, l’Association Franck Joffo a structuré un dispositif inédit d’accompagnement juridique gratuit à destination des soignants de l’hôpital public. Soutenue par des avocats issus de cabinets de premier plan, l’initiative illustre une nouvelle manière d’envisager la RSE dans le secteur juridique, en mettant les compétences au service de l’intérêt général et des soignants.

L’Association Franck Joffo est née d’une histoire personnelle devenue projet collectif. Créée en mémoire de l’avocat parisien Franck Joffo, décédé fin 2023 d’une tumeur cérébrale, l’association a pour vocation d’accompagner juridiquement les soignants, de manière gratuite et confidentielle. Cette genèse confère à l’initiative une dimension humaine forte, mais aussi une crédibilité immédiate auprès des professionnels de santé et des cabinets partenaires.

Concrètement, les soignants peuvent saisir l’association pour des problématiques juridiques variées, allant du droit de la famille au droit immobilier ou à la consommation, hors contentieux et litiges impliquant l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. En 2025, plus de 150 soignants ont déjà bénéficié de cet accompagnement, selon l’Association Franck Joffo, démontrant l’existence d’un besoin réel et largement sous-estimé. Par ailleurs, l’association est désormais implantée dans plusieurs établissements majeurs de l’AP-HP, notamment La Pitié-Salpêtrière, Armand-Trousseau, Saint-Antoine, Robert-Débré et Rothschild, ce qui ancre durablement l’initiative au cœur du service public hospitalier.

Permet aux avocats de donner du sens à leur pratique

L’originalité du dispositif repose sur la mobilisation d’avocats issus de grands cabinets français et internationaux. En 2025, l’Association Franck Joffo compte 80 avocats engagés bénévolement, provenant de 17 cabinets partenaires, selon les données communiquées par l’association. Parmi eux figurent notamment A&O Shearman France, Bredin Prat, Clifford Chance, Mayer Brown, Goodwin, Latham & Watkins ou encore Simmons & Simmons. Ce soutien collectif traduit une évolution notable de la RSE dans la profession juridique, qui dépasse désormais le mécénat financier pour intégrer pleinement le pro bono de compétences.

Pour ces cabinets, l’engagement auprès des soignants répond à plusieurs objectifs RSE. D’abord, il valorise l’utilité sociale directe du métier d’avocat, en mettant l’expertise juridique au service de publics exposés à une forte pression professionnelle. Ensuite, il renforce la cohérence des politiques internes de responsabilité sociale, souvent centrées sur le bien-être, la diversité et l’impact sociétal. Enfin, il permet aux avocats, y compris les plus jeunes, de donner du sens à leur pratique.

Cette dimension est explicitement assumée par les avocats bénévoles. Maître Véronique Dahan, avocate au barreau de Paris, explique ainsi avoir choisi de s’engager « pour mettre [ses] compétences juridiques au service de ceux qui sont en première ligne pour protéger notre santé », soulignant que le travail des soignants est « essentiel et souvent très éprouvant ». Ce témoignage illustre la convergence entre engagement individuel et stratégie RSE collective.

Association Franck Joffo : 150 soignants ont été accompagnés en 2025

Au-delà des chiffres et des cabinets participants, l’Association Franck Joffo s’inscrit dans une logique de responsabilité sociétale durable. Le modèle retenu repose sur une plateforme de mise en relation simple : les soignants déposent leurs questions juridiques via le site de l’association, puis des avocats bénévoles répondent selon leurs domaines de compétence et leurs disponibilités. Ce fonctionnement, décrit par l’association, garantit à la fois la confidentialité des échanges et la qualité des réponses apportées.

La présidente de l’association, Alexandra Curiel-Joffo, insiste sur la dimension symbolique et sociétale du projet. Elle rappelle que le personnel hospitalier a fait preuve « d’une humanité et d’un dévouement remarquable » durant la maladie de Franck Joffo, et que la création de l’association visait à « redonner à ceux qui donnent », selon ses déclarations de décembre 2025. Cette philosophie renforce l’ancrage RSE de l’initiative, en établissant un lien direct entre reconnaissance, solidarité et action concrète.