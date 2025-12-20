Ces larves blanches dans vos pots ne sont pas toutes nuisibles : l’erreur que font presque tous les jardiniers

Tomber sur des petites larves blanches en retournant la terre, en dépotant une plante ou en brassant le compost peut surprendre. La question revient vite : faut-il les éradiquer ou peuvent-elles rendre service au jardin ? Ce n’est pas toujours facile à trancher, car toutes ces larves blanches ne sont pas nuisibles. Certaines sont même de vraies aides pour le sol.

Comment reconnaître les larves blanches

Ces larves ont un corps dodu et restent souvent recroquevillées en forme de « C ». Leur couleur est généralement blanc crème, avec une tête brunâtre. On observe toutefois des variantes : certaines ont une teinte blanc laiteux uniforme, d’autres sont plutôt blanc grisâtre et plus ternes.

Il est important de bien les identifier pour éviter d’éliminer un petit aide du jardin. Selon Le Journal des Seniors, on peut classer ces larves en deux familles de coléoptères : les hannetons et les cétoines. Les larves de hanneton, comme le hanneton commun (Melolontha melolontha), ont tendance à être nuisibles car elles attaquent les racines des plantes. À l’inverse, les larves de cétoine, par exemple la cétoine dorée (Cetonia aurata), sont souvent bénéfiques puisqu’elles participent à la décomposition et enrichissent le sol.

Hannetons vs cétoines : comment les distinguer

Les larves de hanneton mesurent entre 2,5 et 4 cm et affichent une couleur blanc laiteux uniforme. Elles restent recourbées, la tête dirigée vers le bas, et se déplacent parfois de côté. Leur tête est bien développée avec des mâchoires visibles. On les trouve typiquement dans les potagers et les pelouses, où elles s’attaquent aux racines.

Les larves de cétoine font 2 à 3 cm et présentent une teinte blanc grisâtre, souvent plus terne. Elles ont tendance à se coucher presque sur le dos et possèdent une petite tête. Leur mobilité est limitée et elles fréquentent le compost ou le vieux bois (milieux riches en matière organique), ce qui correspond à leur régime alimentaire non agressif pour les racines vivantes.

Que faire : précautions et traitements

Le lieu où vous trouvez les larves donne déjà un bon indice. La présence de cétoines dans le compost est généralement un signe positif : elles aident à décomposer la matière organique. En revanche, si vous découvrez des larves de hanneton près des racines de plantes affaiblies, il faudra agir, par exemple en les retirant à la main.

Si vous êtes certain d’avoir des larves de cétoine, il est conseillé de laisser en place ces alliées naturelles ou de les remettre dans le compost si elles ont été déplacées accidentellement. Pour les hannetons, surtout en cas d’attaques répétées, un bain de sol avec de l’eau et un extrait de fougère ou l’utilisation de nématodes spécifiques peut être efficace. En cas de doute sur l’identification, observer la position des larves et le milieu où elles se trouvent aide beaucoup, les cétoines étant souvent repérées dans des substrats riches en matières organiques et ne causant pas de dégradations racinaires.