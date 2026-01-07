Économie circulaire : Agorastore distingue les collectivités les plus vertueuses

Au titre de l’année 2025, Agorastore a distingué 307 entités publiques françaises pour leur engagement concret en faveur de l’économie circulaire, selon le programme « Meilleur Vendeur ». Cette reconnaissance s’inscrit dans un contexte de tension sur les finances publiques, de raréfaction des ressources et de montée en puissance des exigences environnementales imposées aux collectivités locales, aux établissements publics et aux grandes organisations publiques.

Agorastore, un modèle économique au service de l’économie circulaire des collectivités

Agorastore est une plateforme qui permet aux collectivités, aux organismes publics et à certaines grandes entreprises de vendre aux enchères leurs biens d’occasion, qu’il s’agisse de véhicules, d’équipements techniques ou de matériels administratifs. Ainsi, Agorastore organise la rencontre entre offre publique et demande privée, tout en évitant la destruction prématurée de biens encore fonctionnels, selon le service d’assistance officiel de la plateforme.

Ce fonctionnement répond à plusieurs enjeux simultanés. D’une part, Agorastore permet aux entités publiques de générer des recettes issues de biens auparavant considérés comme des charges. D’autre part, il favorise le réemploi, la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des équipements, contribuant directement aux objectifs de l’économie circulaire. De plus, cette logique limite la production de déchets, réduit les besoins en matières premières neuves et diminue l’empreinte carbone associée à la fabrication de nouveaux équipements.

Le programme « Meilleur Vendeur » d’Agorastore, un levier d’engagement pour les collectivités et organismes publics

Pour renforcer cette dynamique, Agorastore a créé le programme « Meilleur Vendeur ». Ce dispositif vise à récompenser les collectivités et organismes publics les plus engagés dans la valorisation de leurs biens via la plateforme. En 2024, ce programme a distingué 306 entités publiques, réparties entre trois niveaux de reconnaissance : Or, Argent et Bronze.

Dans le détail, 53 entités ont reçu la distinction Or, 125 la distinction Argent et 128 la distinction Bronze. Ces distinctions reposent sur des critères de volume de ventes, de régularité, de diversité des équipements cédés et de performance globale en matière de réemploi. Par conséquent, Agorastore ne récompense pas uniquement la valeur financière des ventes, mais aussi la cohérence des stratégies mises en œuvre par les Villes et les organismes publics.

Pour Agorastore, ce programme constitue un outil d’accompagnement du changement. « Le programme Meilleur Vendeur encourage un changement de paradigme dans les habitudes de consommation », a déclaré Servan Ndjantcha, Directeur Business France d’Agorastore. Ainsi, la plateforme ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire technique, mais s’inscrit dans une démarche pédagogique et incitative.

Agorastore et les lauréats remarquables, illustration concrète de l’économie circulaire territoriale

Parmi les entités distinguées, certaines Villes se démarquent par la structuration de leur démarche. La Ville de Castres, par exemple, a reçu la distinction Argent du programme « Meilleur Vendeur » pour son engagement environnemental. Cette reconnaissance souligne une stratégie assumée de valorisation des équipements municipaux et de réduction des déchets liés au renouvellement du matériel.

Ces démarches locales illustrent la manière dont Agorastore s’intègre dans les politiques publiques territoriales. En effet, la plateforme devient un outil opérationnel au service des plans climat, des stratégies d’achats responsables et des engagements en matière de développement durable. De surcroît, la revente de véhicules et d’équipements permet aux Villes de financer partiellement de nouveaux investissements, sans alourdir la pression fiscale locale.

Pour la direction d’Agorastore, cette reconnaissance collective s’inscrit dans une vision de long terme. « Conscients de l’importance d’encourager des pratiques respectueuses de l’environnement, nous sommes déterminés à valoriser les actions concrètes que vous entreprenez pour faciliter la transition écologique », a déclaré Olivier de la Chaise, PDG d’Agorastore, selon Agorastore Services. Ainsi, le programme « Meilleur Vendeur » fonctionne comme un signal envoyé à l’ensemble du secteur public.