Vélo : le gouvernement structure une filière de 5 milliards d’euros

Le 2 octobre 2026, Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, a révélé les 30 territoires ayant obtenu le label « Destinations France à Vélo ». Ce programme va bien au-delà d’une opération médiatique, établissant un écosystème économique autour du tourisme à vélo, qui génère actuellement 5 milliards d’euros annuels et soutient 33 800 emplois.

Un écosystème de création de valeur pour les territoires

Lancé au printemps 2026 par la Direction générale des Entreprises (DGE), en collaboration avec France Vélo et le Réseau vélo & marche, l’appel à manifestation d’intérêt visait à désigner des destinations cyclables d’envergure européenne. Un comité d’experts a choisi 30 sites couvrant tout le territoire français, des zones rurales aux montagnes, en passant par les littoraux et les villes. Les pratiques cyclables retenues (balade, VTT, gravel, itinérance) visent une large inclusion, touchant divers segments de clientèle.

33 800 emplois soutenus grâce au tourisme à vélo

Selon le Réseau vélo et marche, en 2024, le tourisme à vélo soutenait 33 800 emplois, principalement dans des TPE et PME locales. « Derrière chaque itinéraire à vélo, il y a un hôtelier, un restaurateur, un loueur de cycles, un commerce de village. 33 800 emplois, souvent des TPE, souvent des artisans. En soutenant ces 30 destinations, c’est toute une économie de proximité que nous confortons », a déclaré Serge Papin aux 2èmes rencontres du Réseau vélo et marche. L’initiative dépasse la simple valorisation touristique, renforçant le tissu entrepreneurial local, souvent fragile dans certaines zones.

Une filière de 5 milliards d’euros annuels

Avec une croissance de 46% en dix ans, le tourisme cyclable représente aujourd’hui 5 milliards d’euros de retombées annuelles. Cette évolution reflète une demande accrue pour des pratiques touristiques durables. Les territoires lauréats bénéficient ainsi d’un avantage face à des destinations concurrentes comme les Flandres ou les Dolomites. Le label vise à rehausser leur visibilité auprès des clientèles française et internationale.

Opportunités concrètes pour les PME et artisans

Au-delà d’un simple label, les territoires sélectionnés bénéficient d’une infrastructure d’accompagnement économique. La DGE facilite le réseautage entre lauréats et entreprises du tourisme, créant des opportunités de coopération et de développement commercial. Pour les PME locales, l’intégration dans des démarches RSE territoriales est un atout face à une clientèle de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux.

Concentration des emplois dans trois secteurs clés

La moitié des 33 800 emplois se situe dans l’hébergement, la restauration et la location de cycles. Les acteurs locaux peuvent ainsi adapter leurs offres pour répondre aux besoins des cyclistes, tandis que les loueurs de vélos bénéficient d’une visibilité nationale et européenne accrue. Le label stimule l’ensemble de la chaîne de valeur locale.

Un réseau stratégique pour le développement local

La DGE coordonne un réseau national regroupant les territoires lauréats et les acteurs du tourisme durable. Ce dispositif offre aux dirigeants locaux des ressources qu’ils n’auraient pas pu mobiliser individuellement, facilitant l’émergence de projets collaboratifs et renforçant la cohérence de l’offre cyclable nationale. Philippe Tabarot, ministre des Transports, a souligné l’importance de ce dynamisme, soutenu par des investissements et des projets de loi en cours pour améliorer les infrastructures cyclables.

Services gratuits pour les territoires lauréats

Les territoires labellisés bénéficient de services gratuits offerts par des partenaires engagés en faveur du tourisme durable. Ces services englobent le marketing, la formation professionnelle, les outils de promotion digitale et le conseil en infrastructures cyclables.

L’État s’engage à promouvoir les 30 destinations via des canaux de communication nationaux et européens. Les territoires bénéficient d’une présence renforcée sur les plateformes touristiques, d’une inclusion dans les campagnes institutionnelles et d’un accès aux salons professionnels internationaux. « La France a tout pour être la première destination à vélo d’Europe », a affirmé Serge Papin, soulignant l’impact potentiel sur la fréquentation touristique et le chiffre d’affaires des PME locales.

Les partenaires du programme, choisis pour leur engagement en matière de tourisme durable, aident les territoires à adopter des modèles économiques respectueux de l’environnement. Les formations incluent la réduction de l’empreinte carbone, la gestion des déchets et la valorisation des circuits courts.