Une femme achète un terrain de canne à sucre, plante 119 000 arbres et dix ans après, une jungle s’est formée

Le 14 mai 2026, les 18 hectares restaurés du projet NightWings, près de Wonga Beach, dans le Queensland, ont obtenu la classification de haute valeur de conservation, Catégorie A du système d’État australien. Ce niveau impose de sévères restrictions au défrichement et vise à protéger la biodiversité tout en consolidant un corridor écologique entre fragments d’habitat, explique Los Andes.

Le terrain avait pourtant une tout autre vocation. Pendant des années, il a servi à la culture de la canne à sucre, avant qu Annie Schoenberger ne l’achète, il y a dix ans, avec l’intention de lui rendre son visage d’origine : celui d’une forêt tropicale.

En 2015, elle contacte Rainforest Rescue, une organisation dédiée à la restauration des forêts tropicales australiennes. L’année suivante, les premières journées de plantation communautaire réunissent des centaines de bénévoles sur place.

Depuis, plus de 119 000 arbres ont été plantés sur ces terres auparavant déboisées, selon les données de Rainforest Rescue. La stratégie a mobilisé plus de 150 espèces, majoritairement fruitières, destinées à nourrir oiseaux et chauves-souris, qui dispersent ensuite les graines vers les zones voisines et accélèrent la régénération naturelle.

Un figuier et un palmier plantés en 25 minutes

Le 17 mai 2025 marque la fin de la phase de plantation : 183 participants ont mis en terre 3 300 plants de 54 variétés en seulement 25 minutes. Ce jour-là, Annie Schoenberger a planté un figuier natif, pendant que Bennett Walker, gardien traditionnel du peuple kuku yalanji oriental, apportait un palmier lié à ses ancêtres.

Rainforest Rescue a précisé qu’il restait, après cette étape, à entretenir les plants jusqu’à la formation de la canopée forestière.

La restauration a aussi porté sur une zone de zones humides, capable de fournir eau, nourriture et refuge à de nombreuses espèces, et conçue pour créer un corridor biologique.

Le signe le plus marquant de ce travail reste le retour du casoar austral. En novembre 2018, Rainforest Rescue a enregistré un spécimen juvénile, la première observation de l’espèce au sud de la rivière Daintree depuis plus de 40 ans.

Un second juvénile a été aperçu en juillet 2022. D’autres animaux ont trouvé refuge dans l’écosystème restauré : des opossums rayés, un renard volant à lunettes dont l’alimentation dépend des fruits des figuiers sauvages plantés sur la parcelle, et une masse croissante d’insectes, de reptiles et d’oiseaux.

Dans un rapport publié via la plateforme GlobalGiving, l’organisation a signalé des indices de reproduction de dendrocygnes à taches blanches dans la zone.

Annie Schoenberger, fondatrice du NightWings Rainforest Centre, a indiqué, dans une déclaration diffusée par Rainforest Rescue, que deux échidnés étaient également résidents sur le site. Face à ces découvertes, l’organisation souligne la nécessité d’approfondir le suivi des populations animales pour accompagner la protection de cet habitat encore jeune.