Giussepina, l’ermite qui habite dans les montagnes à environ 3 000 mètres d’altitude : « Quand je dors, j’ai chaud, car j’utilise 16 couvertures à la fois »

Giuseppina confie qu’elle est plus habituée aux animaux qu’aux personnes, qu’en réalité, elle n’a pas l’habitude de beaucoup fréquenter les gens, qu’elle s’est habituée aux choses anciennes et qu’elle n’a même pas de téléphone, de radio ni de télévision, parce qu’elle n’aime pas ça. Retraitée vivant seule, elle habite une petite maison dans la vallée de Valseriana, dans la province de Bergame, au nord de l’Italie.

Le contact avec les autres l’épuise, dit-elle, dans des propos rapportés par le média italien The Pillow, diffusés sur YouTube. Elle a déclaré que voir autant de gens lui donne le vertige, qu’elle ne peut pas être forte, qu’elle se sent faible. Les gens, dit-elle, ce n’est pas pour elle.

Son lien avec ce lieu remonte à l’enfance, quand elle y vivait avec ses parents et ses deux sœurs. Au fil du temps, sa famille a disparu de son entourage, la laissant seule. Pour combler ce vide, elle a rempli sa maison de poupées et de jouets, et se repère dans le temps grâce aux calendriers et aux horloges accrochés aux murs.

Un veau par an pour compléter sa pension

Bien que retraitée, Giuseppina continue de travailler chaque jour dans sa petite exploitation d’élevage, raconte As. Elle s’occupe d’un veau qu’elle vend chaque année, un revenu qu’elle complète avec sa pension. Couper du bois, ramasser du fumier, parcourir les pentes de la montagne pour récolter des feuilles sèches : ses journées restent rythmées par ces tâches.

Elle reconnaît que l’équilibre est fragile. Avoir beaucoup d’animaux demanderait des tracteurs et du personnel, explique-t-elle, mais en avoir peu ne suffit pas à vivre. Elle a résumé que c’est pourquoi, dit-elle, elle a besoin de l’argent de la pension, la vente d’un veau par an ne suffisant pas.

Ses véritables compagnons restent les poules, plusieurs chats et un chien. Elle affirme que parmi les animaux, on se sent plus fort, dit-elle, et que les animaux sont devenus sa famille.

Sa maison, perchée à près de 3 000 mètres d’altitude, ne possède aucun électroménager ni réfrigérateur. En hiver, la température intérieure peut descendre jusqu’à -13 °C. Giuseppina y voit un avantage : le froid de la montagne fait office de chambre froide naturelle, sans coût ni consommation d’énergie.

Pour dormir malgré le gel, elle empile jusqu’à 16 couvertures. La seule source de chaleur de la maison reste une cheminée.

Elle n’a jamais dormi ailleurs que chez elle, pas même une nuit. Prendre l’avion, dit-elle, lui ferait trop peur, car la vitesse lui fait peur.