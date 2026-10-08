Absentéisme : 18 jours d’absence par an, un plateau inquiétant

Une stabilisation à un taux élevé

Selon le baromètre annuel du cabinet WTW, le taux d’absentéisme a atteint 5,2 % en 2025, marquant une légère baisse de 0,1 point par rapport à 2024. Après une augmentation notable depuis 2019, où il était de 4,5 %, cette stabilisation affecte aussi bien le secteur privé que le secteur public, bien que les niveaux varient.

Dans le secteur privé, les salariés s’absentent en moyenne 38 jours par an, selon des données de divers cabinets de conseil RH. Ce chiffre inclut les arrêts maladie, les accidents du travail et les absences non justifiées. Les taux sont encore plus élevés dans le secteur public, notamment dans les hôpitaux et les collectivités territoriales, où les conditions de travail se sont nettement dégradées ces dernières années.

Disparités selon les profils et les secteurs

Les études récentes révèlent que l’absentéisme est concentré parmi une petite fraction de la population active. D’après WTW, 4 % des salariés représentent à eux seuls 61 % de l’absentéisme total . Ces salariés sont souvent en situation de fragilité de santé, en arrêt longue durée ou soumis à des conditions de travail difficiles.

Les cadres, traditionnellement moins absents, voient leur taux d’absentéisme augmenter, en raison de facteurs tels que l’accroissement de la charge de travail, la pression managériale et la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les femmes sont plus touchées que les hommes, notamment à cause des grossesses et des charges familiales.

Les secteurs de la santé, du transport et de la logistique affichent les taux d’absentéisme les plus élevés, en raison de la pénibilité des métiers et des risques physiques ou psychosociaux. En revanche, les secteurs de la finance, de l’assurance et des services aux entreprises présentent des niveaux d’absentéisme plus faibles.

Conditions de travail et autres causes

Les études identifient plusieurs causes à cet absentéisme, en premier lieu la dégradation des conditions de travail. Le manque de reconnaissance, la surcharge de travail, un management défaillant et l’absence de perspectives d’évolution fragilisent la santé des salariés. Les troubles musculosquelettiques et les risques psychosociaux sont désormais des raisons majeures des arrêts de travail.

La crise sanitaire a également eu un impact durable. Les salariés sont désormais plus attentifs à leur santé et n’hésitent pas à s’arrêter lorsqu’ils se sentent fragiles. Par ailleurs, le vieillissement de la population active augmente le nombre d’arrêts liés à des pathologies chroniques ou à l’usure professionnelle.

Conséquences économiques et sociales

L’absentéisme représente un lourd fardeau financier pour le secteur public et les entreprises. L’Institut de recherches économiques et fiscales (iFRAP) estime que réduire l’absentéisme permettrait d’économiser des milliards d’euros par an. Les remplacements, les désorganisations et les pertes de productivité entraînent des coûts directs et indirects importants.

Dans le secteur privé, les entreprises doivent gérer les charges de remplacement, les retards de production et la baisse de la qualité de service. Les PME, moins bien équipées que les grandes entreprises, sont particulièrement vulnérables face à ces absences répétées, surtout lorsque plusieurs employés clés sont absents simultanément.

Au-delà des coûts financiers, l’absentéisme affecte le climat social au sein des entreprises. Les salariés présents doivent compenser les absences, ce qui augmente leur charge de travail et leur stress. Ce cercle vicieux engendre de nouvelles absences, comme l’a montré la facture de la canicule de 2026, soulignant que les coûts indirects des crises sanitaires et environnementales sont souvent sous-estimés.

Pistes d’amélioration

Les experts recommandent une approche globale pour améliorer la situation. La refonte des organisations, la réduction de la pénibilité, une meilleure formation des managers et une reconnaissance accrue du travail réalisé sont essentielles.

Le télétravail, bien encadré, peut également réduire certaines absences liées à la fatigue ou aux trajets. Toutefois, il est crucial de maintenir le lien social, de fixer des limites claires et de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Renforcer les politiques de prévention est également indispensable. Le dépistage précoce des troubles de santé, l’accompagnement des salariés fragiles, l’aménagement des postes de travail et la formation aux gestes et postures sont autant de mesures qui peuvent limiter les arrêts de longue durée et favoriser le maintien dans l’emploi.

Le seuil de 5 % d’absentéisme n’est pas inéluctable. Il résulte principalement d’un manque d’investissement dans la qualité de vie au travail et dans la prévention. Les entreprises et les administrations qui priorisent la santé de leurs salariés obtiennent de bien meilleurs résultats, et il est temps de généraliser ces bonnes pratiques.