Gouvernance publique : comment l’INRAE structure sa trajectoire bas carbone

Le 22 janvier 2026, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, INRAE, annonce l’adoption officielle de sa trajectoire bas carbone par son conseil d’administration. Cette décision marque une étape importante dans l’intégration de la responsabilité sociétale des organisations publiques, à un moment où l’État français exige des établissements publics une exemplarité renforcée en matière de transition écologique.

Une trajectoire climat qui engage la gouvernance de l’INRAE

La gouvernance climatique de l’INRAE s’inscrit désormais dans une logique de pilotage stratégique de long terme. L’institut fixe un objectif chiffré de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030, puis de 70 % à l’horizon 2050, par rapport à son année de référence. Cette trajectoire est explicitement alignée sur les orientations nationales en matière de neutralité carbone, selon le communiqué.

Cette démarche n’est pas uniquement déclarative. Elle repose sur un processus de construction interne amorcé dès 2023, mobilisant plus de 1 500 contributions de personnels scientifiques, techniques et administratifs. Selon la direction de l’institut, cette co-construction constitue un levier central d’appropriation, condition indispensable à la réussite d’un plan RSE dans une organisation aussi décentralisée. « La transition ne peut pas être décrétée, elle doit être comprise et portée collectivement », souligne la présidence de l’INRAE dans le communiqué officiel.

Le plan s’articule autour de 121 leviers d’action, regroupés en 35 objectifs opérationnels. Il concerne l’ensemble des activités de l’institut : fonctionnement des sites, politique de déplacements, achats, numérique, gestion énergétique, mais aussi pratiques managériales. Cette approche globale illustre une évolution nette de la gouvernance publique, où la RSE cesse d’être périphérique pour devenir un outil de pilotage transversal.

La RSE publique à l’épreuve de la méthode et des chiffres

Pour structurer son plan, l’INRAE s’appuie sur la méthode ACT, pour Assessing low-Carbon Transition, développée avec l’Agence de la transition écologique, ADEME. Initialement conçue pour les entreprises, cette méthode est ici adaptée à un organisme de recherche, ce qui constitue une première à cette échelle dans le secteur public scientifique français.

Cette adaptation n’est pas neutre. Elle impose un diagnostic précis des émissions, une hiérarchisation des leviers et un suivi régulier des résultats. Selon l’INRAE, les déplacements professionnels et la consommation énergétique des bâtiments représentent une part significative de son empreinte carbone actuelle. Le plan prévoit donc une réduction progressive des mobilités les plus émettrices et une accélération de la rénovation énergétique du parc immobilier, selon les éléments communiqués par l’institut en janvier 2026.

Le choix d’objectifs intermédiaires chiffrés est également un marqueur fort de maturité RSE. À l’horizon 2030, l’INRAE vise une baisse de 30 % de ses émissions, un niveau comparable aux exigences fixées aux grandes organisations publiques par la Stratégie nationale bas carbone, la Stratégie nationale bas carbone. Cette cohérence avec les politiques publiques nationales renforce la crédibilité institutionnelle du plan.

Toutefois, la trajectoire affichée repose sur un principe clairement assumé : la priorité donnée à la réduction des émissions, avant toute logique de compensation. L’institut précise que les mécanismes de séquestration carbone, notamment via les sols ou les écosystèmes forestiers, ne pourront intervenir qu’en complément, et sous conditions scientifiques strictes.