Voici ce que révèle vraiment la première “photo” de la vitesse de la lumière

Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à rendre visible une conséquence de la relativité restreinte d’Albert Einstein. Le défi a été relevé par une équipe autrichienne de l’Université technique de Vienne (TU Wien) et de l’Université de Vienne. Ces scientifiques ont produit la première observation visuelle de l’effet Terrell-Penrose, une illusion où des objets semblent pivoter sur eux-mêmes lorsqu’ils se déplacent à des vitesses proches de celle de la lumière, rapporte Presse Citron. Cette avancée marque une étape importante dans la compréhension de la relativité.

Un exploit inédit et des références historiques prestigieuses

Le professeur Peter Schattschneider de la TU Wien a dirigé cette expérience. Les travaux de Schattschneider et de ses collègues se basent sur des prédictions théoriques formulées en 1959 par les physiciens James Terrell et Roger Penrose. Ces derniers affirmaient qu’un objet en mouvement à vitesse relativiste semblerait pivoter plutôt que se contracter — une idée qui prend enfin une forme observable.

La base théorique remonte à 1905, année où Albert Einstein (le physicien allemand) a développé la théorie de la relativité restreinte, introduisant notamment la contraction de Lorentz et la dilatation du temps. Jusqu’à cette expérience, la relativité s’était surtout vérifiée sur le plan mathématique, sans preuve visuelle tangible.

Comment ils ont fait (et ce qu’on voit)

Les chercheurs de Vienne ont choisi une approche contre-intuitive. Plutôt que d’accélérer des objets à des vitesses impossibles en laboratoire, Schattschneider et son équipe ont « simulé une vitesse de la lumière réduite à seulement deux mètres par seconde » en utilisant des impulsions laser et une caméra ultra-rapide. Cette méthode a permis de rendre visible le décalage temporel lié aux mouvements relativistes, illustrant ainsi la manipulation du temps.

Le résultat est frappant : d’un côté de l’image, une sphère paraît intacte et figée dans le temps, tandis qu’un cube, sans aucun mouvement réel, donne l’impression de tourner de façon déconcertante. Cette illusion vient du fait que la lumière émise par chaque face n’atteint pas l’observateur en même temps, créant une superposition temporelle.

© Dominik Hornof et al. / Communications Physics

Ce que ça change et les pistes à venir

Cette visualisation remet en question la relation entre théorie et perception visuelle en modifiant notre façon d’appréhender des dimensions temporelles supplémentaires. L’image produite, qualifiée d’« un peu étrange » par les chercheurs, illustre la complexité des interactions entre temps et espace et montre comment ces dimensions se déforment à des vitesses extrêmes.

L’importance de cette découverte est multiple. Non seulement elle confirme visuellement une prédiction vieille de plus d’un siècle, mais elle ouvre aussi la voie à de nouvelles façons d’explorer les effets relativistes sans recourir à des fusées ou à des accélérateurs de particules.